Sonic, l'annuncio del sequel è imminente: la dichiarazione di Jeff Bock

Jeff Bock, un esperto analista del botteghino per Exhibitor Relations, ha anticipato in un recente rapporto che l'annuncio dell'ufficialità per il sequel di Sonic The Hedgehog da parte della Paramount Pictures è ormai imminente.

"Senza dubbio il franchise di Sonic the Hedgehog è appena iniziato" ha dichiarato l'analista. "Un sequel è imminente per Paramount Studios, che ha un disperato bisogno di nuovi franchise. Mi aspetterei un annuncio non appena il mondo inizierà a girare di nuovo in una direzione che tutti riconosciamo. Gli adattamenti dei videogiochi sono di nuovo di gran moda a Hollywood grazie a Sonic e ai suoi record al box office."

Come noto Tails, il fidato aiutante di Sonic nei videogame, appare alla fine del primo film, e si prevede che avrà un ruolo molto più rilevante nel secondo episodio. D'altro canto Jeff Fowler, che ha fatto il suo debutto alla regia con Sonic, spera di avere la possibilità di tornare per un sequel. "Ci sono così tanti altri fantastici personaggi da portare e così tante altre storie da raccontare ... Ma niente mi farebbe più felice che avere la possibilità di tornare. Ci piacerebbe fare di più con l'Universo cinematografico di Sonic".

Il film ha avuto una produzione a dir poco movimentata, con i fan che avevano rigettato a tal punto il design originale di Sonic mostrato nel primo trailer che la Paramount è stata costretta a fare dietrofront e modificare il personaggio digitale in una mossa senza precedenti. La scommessa però ha dato i suoi frutti, dato che il film ha stabilito un nuovo record di incasso per gli adattamenti dei videogame.

