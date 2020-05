Sonic, l'annuncio del sequel accende l'entusiasmo dei fan sui social

Alla fine tutto si è concluso per il meglio per il porcospino blu si casa Sega. Anzi, il primo film ha aperto una vera e propria strada, e siamo sicuri che Sonic la percorrerà alla massima velocità anche grazie al supporto dei fan.

L'annuncio del sequel di Sonic Il Film ha infatti suscitato l'ovazione del web, e sono molti i post entusiastici comparsi sui vari social. Del resto gli autori del primo film, la cui produzione è stata enormemente problematica, hanno fatto di tutto per andare incontro ai fan e per ascoltare il loro parere, soprattutto per quanto riguarda la questione legata al restyling del personaggio principale, che inizialmente doveva essere completamente diverso.

Forse anche per questo gli spettatori hanno preso in simpatia questo progetto cinematografico, e ormai hanno piena fiducia nei confronti di chi ha dimostrato di avere così tanto a cuore i loro desideri. Su Twitter si leggono commenti come: "Sono felice per la notizia del sequel di Sonic. Il primo è stato una sorpresa assolutamente gradita, e spero che il sequel possa essere costruito su ciò che ha reso il primo così piacevole" o "Il fatto che l'annuncio di un sequel di Sonic venga visto giustamente come una buona notizia rivela quanto sia cresciuta la sua reputazione rispetto al primo trailer. Non vedo l'ora".

Tra l'hype generale c'è chi si augura che il team addetto agli effetti speciali resti fedele a quanto visto su schermo, ma in fondo l'ambiguo prototipo originale sembra essere ormai uno spettro del passato e c'è anche chi ci scherza sopra, proponendo il Sonic del primo trailer come nuovo villain per il sequel. Il look era abbastanza inquietante, in effetti.

Condividete questo entusiasmo per il seguito? Per chi volesse recuperare il primo film vi segnaliamo che l'edizione home video di Sonic ha una data di uscita.