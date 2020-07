Sonic, annunciata la data d'uscita del sequel: ecco quando arriverà

Paramount Pictures ha annunciato che il sequel di Sonic - Il Film arriverà nei cinema in meno di due anni. Secondo quanto riporta Deadline, il film basato sul famoso videogioco sarà presentato ufficialmente in anteprima in data 8 aprile 2022. La notizia è arrivata due mesi dopo l'annuncio di un seguito in fase di sviluppo.

Jeff Fowler dovrebbe tornare alla regia, con Pat Casey e Josh Miller impegnati nella scrittura della sceneggiatura. Al momento non sono state annunciate le date d'inizio della produzione e del casting del film.

Tuttavia Ben Schwartz, che ha fatto parte del cast del primo film, su Twitter ha confermato la data d'uscita nel mese di aprile 2022.



Sonic - Il Film è uscito nelle sale nel mese di febbraio. Il film segue le vicende del riccio blu Sonic mentre combatte per impedire al malvagio Dr. Robotnik di conquistare il mondo. Il film ha anticipato l'arrivo di un sequel già nel finale, con la presenza dello storico aiutante di Sonic, Tails.

Il film ha incassato negli Stati Uniti ben 70 milioni di dollari nel primo week-end, guadagnandosi lo scettro di miglior incasso nel primo fine settimana nelle sale per un film basato su un videogioco.

In totale Sonic - Il Film ha incassato 308 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget da 80/90 milioni di dollari.

Nel cast di Sonic - Il Film compare anche Jim Carrey, nei panni del malvagio Dottor Robotnik. Su Everyeye trovate la recensione di Sonic - Il Film.