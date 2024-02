Sonic 3, ora è ufficiale: nel cast Krysten Ritter e una star di Ted Lasso

Tante new-entry nel mondo di Sonic The Hedgedog: scopriamo chi entrerà a far parte del terzo capitolo della saga (qui potete dare sguardo a Sonic 3).

Krysten Ritter, Alyla Browne e Cristo Fernandez saranno protagonisti del sequel di Sonic: i loro ruoli all'interno del film non sono ancora noti, ma secondo alcune voci online Browne interpreterà Maria Robotnik. I tre attori si uniscono a Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Tom Butler e James Marsden. Il possibile ritiro di Carrey, dichiarato sui social, e le seguenti dichiarazioni di Schwartz a riguardo avevano spaventato i fan di Sonic: "Non so niente a riguardo. So che Jim Carrey ha detto che potrebbe andare in pensione. Spero che riusciremo a tornare tutti per realizzarlo, mi farebbe molto piacere. È uno dei miei personaggi preferiti, quindi la mia speranza maggiore è di ritornare tutti insieme e riuscire a fare un altro film. Amo così tanto quel franchise" aveva dichiarato l'attore. Ma il ritiro dalle scene di Carrey, menzionato da Schwartz, non ha avuto luogo, anzi: l'attore tornerà in Sonic 3 nei panni del Dr. Robotnik.

"Siamo lieti di annunciare che il terzo film di Sonic e la prima serie live action su Sonic per Paramount+ sono in fase di sviluppo. Abbiamo una collaborazione eccezionale con Paramount e siamo lieti di continuare a espandere il franchise di Sonic the Hedgedog con loro" ha dichiarato Haruki Satomi, CEO di SEGA Corporation. La serie in questione è Knuckles, lo spin-off che approfondirà l'universo di Sonic.