Sonic 3, il teaser del CinemaCon conferma il ritorno di Jim Carrey!

Il ritorno di Jim Carrey in Sonic 3 è ufficiale e la conferma per tutti i fan dell'attesissimo terzo capitolo arriva direttamente in anteprima dal teaser.

Le clip, mostrate durante il CinemaCon, vedono Carrey nei panni del Dr. Robotnik, l'antagonista principale del film ma con fattezze più simili alla sua controparte digitale. Da tempo l'attore aveva espresso la voglia di somigliare maggiormente a "Fat Eggman" e la presenza nel nuovo film, dopo un periodo incerto nel mondo del cinema, conferma il suo impegno nel ruolo e l'entusiasmo per il progetto.

Al momento i dettagli sulla trama del nuovo film sono ancora scarsi ma i produttori hanno anticipato che Sonic 3 potrebbe sfidare persino gli Avengers: il sequel di Sonic 2 - il film si terrà dopo gli eventi del film e della miniserie televisiva Knuckles e introdurrà Shadow the Hedgehog. Oltre a Carrey, il cast vedrà il ritorno di Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey, Tika Sumpter, James Marsden, Lee Majdoub e Tom Butler. Krysten Ritter e Alya Browne si sono recentemente unite al cast in ruoli ancora da rivelare.

Sonic 3, con un cast stellare e l'aggiunta di nuovi personaggi iconici, arriverà in sala il prossimo 20 dicembre: resta solo da aspettare ulteriori dettagli sulla trama e vedere cosa ci riserva questo terzo capitolo della saga.

