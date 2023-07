Sonic 3, ci siamo: le riprese sono iniziate e c'è la nuova data d'uscita!

Giungono finalmente buone notizie a proposito di Sonic 3. Dopo un attesa lunga quasi un anno dalle ultime novità pare siano infatti iniziate le riprese del terzo capitolo sull’eroe videoludico ed è stata finalmente annunciata una nuova data d'uscita in attesa anche della serie tv la cui produzione dovrebbe essere in fase più avanzata.

Dopo il successo dei primi due film su Sonic la SEGA sembra intenzionata ad allargare il franchise del riccio con nuovi adattamenti dai vari capitoli della saga del personaggio.

Intanto, attraverso un Tweet, il profilo insider One Take News ha annunciato la nuova data d'uscita di Sonic 3, prevista per il20 dicembre 2024 e l’inizio delle riprese del terzo film della saga che potrà contare sul ritorno nel cast di Idris Elba, Ben Schwartz e Colleen O’shaughnessey come doppiatori e di James Mardsen nella parte di Tom Wachowski e sul ritorno di Jeff Fowler alla regia. Non è ancora chiaro se Jim Carrey tornerà al franchise dopo aver interpretato il villain principale nei primi due film.

Sembra dunque che lo sciopero degli attori sarà in qualche modo evitato, probabilmente utilizzando questo primo periodo di lavoro per dedicarsi alle sequenze animate che non richiedano la presenza degli attori e aggiungendo i doppiaggi in un secondo momento.

