Sonic 3 e Paddington 3 iniziano le riprese...ma senza attori! Tutto per via degli scioperi

I nuovi capitoli delle saghe cinematografiche di Sonic e Paddington, ovvero Sonic 3 e Paddington 3: Paddington in Perù, inizieranno le riprese senza gli attori SAG-AFTRA attualmente in sciopero.

Stando a quanto riportato da Screen Daily, Paddington in Perù ha già iniziato le riprese nel Regno Unito senza l'attrice SAG-AFTRA Rachel Zegler, che si è unita al cast nel giugno 2023. Nel frattempo, Sonic the Hedgehog 3 della Paramount Pictures si sta preparando per iniziare la produzione a settembre ma senza gli attori del cast 'fisico': il film, infatti, presenta diversi personaggi principali creati interamente in CGI, dunque il team si concentrerà sulle scene che coinvolgono Sonic e i suoi amici di CGI in attesa che gli scioperino giungano a conclusione permettendo al cast 'vero' di tornare a lavoro.

Dopo gli enormi successi commerciali dei primi due film live-action/CG di Sonic the Hedgehog, che hanno incassato complessivamente 725 milioni di dollari in tutto il mondo, la Paramount ha annunciato ufficialmente un terzo film della serie di Sonic, oltre ad una serie tv spin-off incentrata su Knuckles: sebbene i dettagli della trama rimangano segreti per il trequel di Sonic, il finale di Sonic 2 ha anticipato l'introduzione di Shadow the Hedgehog, mentre gli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller hanno già rivelato la loro intenzione di incorporare nel film alcuni elementi dei videogiochi Sonic Adventures 2 e Shadow the Hedgehog.

Sonic 3 dovrebbe uscire nelle sale il 20 dicembre 2024, mentre Paddington 3 non ha ancora una data d'uscita.