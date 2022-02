Sonic 3 e Knuckles: i nuovi annunci seguiranno i videogiochi?

La Paramount ha inaspettatamente annunciato sui propri profili ufficiali Sonic 3 e una serie tv su Knuckles. La notizia ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo, che hanno notato fin da subito un'importante coincidenza.

L'annuncio sembra infatti strizzare l'occhio agli appassionati del videogioco Sonic e Knuckles del 1994 per il Sega Mega Drive. La cartuccia è il seguito diretto di Sonic the Hedgehog 3, pubblicato agli inizi dello stesso anno e con cui doveva essere un unico gioco. La sua particolarità sta nel poter utilizzare la tecnologia chiamata lock-on, che permette ad un'altra cartuccia di essere attaccata ad essa, creando un gioco combinato.

Sonic e Knuckles, insieme alla volpe a due code Tails, sono i principali protagonisti del franchise di Sonic the Hedgehog. Da quanto si può vedere nel trailer di Sonic the Hedgehog 2, la pellicola sembra trasferire le narrazioni combinate dei videogichi Sonic the Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles sul grande schermo.

Sembra quindi che gli annunci in contemporanea di "Sonic 3" e "Knuckles" da parte della Paramount non siano una casualità. Come accennato in precedenza, Sonic 3 è stato sviluppato contemporaneamente a Sonic & Knuckles, ma i limiti di tempo e i costi delle cartucce hanno costretto gli sviluppatori a dividerlo.

Sonic e Knuckles è stato il primo capitolo della saga dove il personaggio appare giocabile a tutti gli effetti. La serie tv spin-off sul famoso echidna rosso vedrà Idris Elba doppiare Knuckles.