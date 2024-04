Sonic 3, Keanu Reeves sarà Shadow nel nuovo film! L'annuncio improvviso

Tutti cercano Keanu Reeves, tutti vogliono Keanu Reeves, ma non tutti possono accaparrarsi le prestazioni di uno degli attori più amati e richiesti del momento: un'impresa tutt'altro che impossibile per Sonic, però, che proprio in questi minuti ha infatti messo a segno un vero colpaccio in vista del terzo film della saga.

Nei giorni successivi all'uscita del nuovo teaser di Sonic 3 al CinemaCon, un annuncio a sorpresa ha infatti fatto brillare gli occhi ai fan del franchise: Keanu Reeves prenderà parte al nuovo film sull'amatissimo porcospino blu dando voce a uno dei suoi personaggi più attesi.

Sarà infatti Shadow il personaggio a cui la star di Matrix e John Wick presterà la voce: si tratta, per chi non fosse particolarmente addentro ai giochi sull'iconica mascotte SEGA, di una sorta di alter-ego di Sonic creato dal Dottor Robotnik allo scopo di distruggere quell'umanità verso la quale il personaggio interpretato da Jim Carrey nutre una sconfinata sete di vendetta.

Apparso per la prima volta nel 2001 in Sonic Adventure 2 come principale antagonista del gioco, Shadow è diventato in breve tempo uno dei personaggi più iconici del franchise: Keanu Reeves riuscirà a rendergli giustizia? Probabilmente è inutile anche solo porsi la domanda! Noi, intanto, continuiamo a chiederci chi potrebbe interpretare Hayden Christensen in Sonic 3.

