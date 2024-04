Sonic 3, Idris Elba dà il benvenuto a Keanu Reeves:'Sono un suo grande fan'

Idris Elba è uno dei nomi più illustri coinvolti nel terzo film del franchise Sonic e la star di Pacific Rim ha commentato pubblicamente il proprio entusiasmo per l'ingaggio di Keanu Reeves come voce di Shadow. Durante la première di Knuckels, Elba è stato interpellato sulla fresca notizia di casting e ha elogiato il collega.

"Sono un suo grande fan. E ho sentito che lui è un mio fan, siamo destinati a fare qualcosa insieme. Quindi, eccoci qui" ha risposto Elba in relazione all'ingaggio di Keanu Reeves in Sonic 3.

Keanu Reeves e Idris Elba hanno già lavorato insieme prestando la voce a personaggi in Cyberpunk 2077, e Sonic 3 sarà il secondo progetto al quale i due colleghi lavorano.

Riccio antropomorfo nero con strisce rosse creato dal governo e e progettato per avere abilità simili a quelle di Sonic, Shadow, al quale darà voce Reeves, è apparso brevemente durante una scena a metà dei titoli di coda di Sonic 2.

La serie di Knuckles segue le vicende del personaggio omonimo doppiato da Idris Elba, in un percorso di auto-scoperta nel quale accetta di allenare Wade (Adam Pally). Nel cast Stockard Channing, Edi Patterson, Scott Mescudi, Ellie Taylor, Julian Barratt, Cary Elwes e Christopher Lloyd.



Ben Schwartz riprenderà il ruolo di Sonic, con Tika Sumpter nei panni di Maddie. Recuperate la nostra recensione di Sonic 2, in attesa di tornare al cinema per ritrovare il riccio blu più famoso dello schermo nel terzo film del franchise.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.