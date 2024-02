Sonic 3, la nuova foto dal set conferma la presenza di un famoso personaggio dei videogame

Dopo la conferma ufficiale di Krysten Ritter nel cast di Sonic 3, una nuova foto dal set dell'atteso terzo capitolo della saga cinematografica di Paramount ha svelato anche la presenza di un famoso personaggio dei videogame SEGA.

In queste ore, infatti, la giovane attrice Alyla Browne ha condiviso diverse foto dal set di Sonic 3 sul suo profilo Instagram, e ha confermato l'identità del suo personaggio grazie ad uno scatto nel quale appare anche la sua sedia personale, sulla quale è scritto il nome di 'Maria'. I fan di lunga data del franchise videoludico lo avranno certamente intuito, anche grazie alle caratteristiche fisiche dalla giovanissima attrice-bambina, ma in Sonic 3 Alyla Browne interpreterà Maria Robotnik, la nipote del professor Gerald Robotnik e cugina del dottor Eggman, personaggio che sarà nuovamente interpretato dal grande Jim Carrey.

Nella saga di Sonic, Maria soffre di una malattia terminale, che spinse Robotnik a creare Project Shadow per salvarla. In seguito, la bambina divenne amica di Shadow the Hedgehog, la creazione di Gerald, che ovviamente avrà un ruolo nel prossimo film della saga.

Ricordiamo che Sonic the Hedgehog 3 includerà sei nuovi membri del cast per la saga tratta dall'amato videogioco: oltre ad Alyla Browne e Krysten Ritter (Jessica Jones), il film vedrà anche l'esordio di James Wolk, Sofia Pernas, Cristo Fernández e Jorma Taccone.

Il film è atteso per il 20 dicembre 2024, ma sarà anticipato dalla serie tv spin-off di Knuckles.