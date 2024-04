Sonic 3 sarà per i fan duri e puri della saga, parola di Idris Elba

Dopo l’annuncio improvviso della partecipazione di Keanu Reeves in Sonic 3 nei panni di Shadow, l’interprete di Knuckles Idris Elba alza le aspettative per il terzo capitolo della saga.

Dopo un secondo capitolo che ha allargato gli orizzonti della saga, Idris Elba preannuncia fuoco e fiamme per Sonic 3, un film “per i fan duri e puri della saga”. Queste le sue parole a Collider: “Non posso anticiparvi nulla. No, davvero. Non so nemmeno cosa succederà nel film. No, sto scherzando. Posso dirvi che è super eccitante. Posso dirvi che si addentra davvero nell'universo di Sonic. Penso che il 3 sia probabilmente quello per tutti i veri fan sfegatati di Sonic. Ci saranno tantissimi easter egg.” E il teaser di Sonic 3 ha confermato il nuovo team up tra Sonic e Robotnik per sconfiggere Shadow.

L’attore ha poi lodato anche la performance dell’amico e collega Jim Carrey nei panni del dottor Eggman: “Jim è incredibile. Che performance. È così bello lavorare con lui, anche se non sono mai lì con lui, ma posso sentire la sua voce. Una bomba.” Sonic 3 uscirà, in Italia e nel resto del mondo, il 20 dicembre 2024. Nel cast Ben Schwartz darà la voce a Sonic, Idris Elba sarà Knuckles, Keanu Reeves nei panni di Shadow, Jim Carrey è il dottor Eggman. Oltre loro, saranno presenti anche Krysten Ritter e Cristo Fernández, James Wolk, Alyla Browne, Jorma Taccone e Sofia Pernas.

