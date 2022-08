Sonic 3 ha una data d'uscita! Posticipato il musical dei Puffi di Paramount

Nuovo calendario per le prossime uscite Paramount fra il live-action e l'animazione mista. La più attesa era senz'altro la data d'uscita del terzo capitolo di Sonic, record d'incassi per film tratti da videogiochi. L'altro è il musical animato dei Puffi, che subisce un posticipo. Entrambi hanno una data esatta!

Dopo il buon successo di pubblico del primo capitolo, il nuovo franchise Paramount tratto dal run platform SEGA si è trasformato in un vero e proprio evento blockbuster in grado di segnare la via per adattamenti futuri. Il record al botteghino di Sonic 2 come più grande incasso di un film tratto da videogiochi ha mostrato che gli adattamenti dal panorama videoludico funzionano (e lo sapevamo) ma sono anche in vertiginosa ascesa. Per questo si attendeva in annuncio per il terzo capitolo della saga, confermato automaticamente nel momento in cui Paramount ha preso atto del successo del precedente.

Ora la major segna una data d’uscita precisa: 20 dicembre 2024, prendete nota sul calendario. Stando a quando anticipato all’indomani di Sonic 2, il sequel dovrebbe essere preceduto dalla serie spinoff su Knuckles di Idris Elba – che nel frattempo annuncia un grande ritorno nel DC Extended Universe – che a sua volta dovrebbe fungere da ponte fra i due capitoli cinematografici. La serie, quindi, getterà le basi per la trama di Sonic 3, almeno questo era il piano.

Nel frattempo, Paramount capitalizza il resto dei suoi titoli aggiornando anche sul progetto di un musical animato dedicato ai Puffi. In questo caso sceglie di posticiparlo proprio per dare precedenza a Sonic, facendogli spazio nello slot che prima era dei Puffi. Ora il musical è fissato invece al 14 febbraio 2025. La scelta potrebbe esser stata determinata anche dal principale competitor in quella finestra del 2024, il juggernaut Avatar 3, contro cui Sonic ha sicuramente qualche speranza in più rispetto ai Puffi. Nel frattempo, sapevate di queste 10 curiosità su Sonic?