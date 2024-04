Sonic 3, chi interpreterà Hayden Christensen? Smentiti gli ultimi rumor

Da diverso tempo circola la voce che Hayden Christensen potrebbe essere colui che presterà la voce al personaggio di Shadow nel terzo capitolo della saga. In una clip pubblicata a febbraio si sente il personaggio ridere e parecchi utenti hanno pensato che la voce fosse dell'interprete di Anakin in Star Wars.

La smentita è arrivata dallo youtuber John Campea, con una frase perentoria:"Posso dirvi che in Sonic 3, Hayden Christensen NON è la voce di Shadow. Non posso dire chi sarà ma la gente sarà molto felice" si è rivolto alla community.



John Campea è uno youtuber considerato piuttosto affidabile da questo punto di vista e quindi la sua smentita riguardo Christensen è ritenuta credibile. A questo punto, i fan sono tornati a chiedersi chi sarà la voce di Shadow nel film.

In considerazione della scelta di Idris Elba per la voce di Knuckles è probabile che anche la voce di Shadow possa essere affidata ad una star del cinema, come del resto ha velatamente confermato Campea.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Sonic 2, il primo sequel del franchise che include nel cast Jim Carrey nel ruolo di Robotnik.

Nel cast di Sonic Il film 3, nuovo episodio cinematografico della saga basata sull'omonimo franchise videoludico, anche James Marsden, Tika Sumpter, Lee Majdoub, Krysten Ritter e James Wolk, con Ben Schwartz e Idris Elba come doppiatori.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su