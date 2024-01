Sonic 3, nel cast del nuovo film anche Krysten Ritter, la star di Jessica Jones?

Molti stanno attendendo Sonic 3 con impazienza: il terzo capitolo della saga potrebbe riservare delle sorprese, visto che non abbiamo ancora notizie certe per quanto riguarda il cast.

A formare il cast, torneranno molti nomi a noi familiari: Ben Schwartz nel ruolo di Sonic, Colleen O'Shaughnessey in quello di Tails e Idris Elba nei panni di Knuckles. Il ritorno di Jim Carrey (Dr. Robotnik) è invece improbabile, visto il ritiro dell'attore dal mondo della recitazione. Di certo, l'ultimo sciopero degli attori ad Hollywood ha contribuito a creare incertezza attorno al film targato Paramount, per quanto la data di uscita di Sonic 3 sia comunque già nota.

Ma che dire, invece dei nuovi personaggi che incontreremo in Sonic 3? Posto che è possibile soltanto fare supposizioni in merito, c'è da dire che l'universo di Sonic è ricchissimo di figure indimenticabili per i fan del celebre videogioco, così tante che sarebbe impossibile inserirle in un'unica opera. Di certo, sappiamo che Shadow sarà uno dei personaggi di Sonic 3.

Intanto, il famoso insider Daniel Richtman ha condiviso su X la notizia ufficiale dell'ingresso di Krysten Ritter nel cast del film. La versatilità dell'attrice, come la sua capacità di infondere profondità e carisma ai ruoli che interpreta, sono sotto gli occhi di tutti. La curiosità per la sua futura performance in Sonic 3 è dunque alle stelle, anche se non sappiamo ancora il nome del personaggio a cui presterà il suo indiscutibile talento.

C'è chi ipotizza che potrebbe trattarsi di Rouge The Bat, visti i suoi legami con l'anti-eroe Shadow. Sareste d'accordo con questa scelta? Scrivetecelo nei commenti!