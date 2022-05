Sonic 3, gli autori sul terzo film: 'Ci piacerebbe introdurre Shadow nel franchise'

Alla fine di Sonic 2 - Il Film, agli spettatori è stato concesso un breve sguardo a Shadow the Hedgehog, importante cattivo del franchise videoludico dedicato a Sonic che ha debuttato per la prima volta sulla console Dreamcast di Sega. Chiaramente si trattava di un modo per impostare il futuro del personaggio in Sonic 3. Ora parlano gli autori.

Sebbene quell'apparizione a metà dei titoli di coda sia chiaramente un'anticipazione di Sonic 3, gli sceneggiatori Patrick Casey e Josh Miller lo hanno ribadito di recente durante un Q&A tenutosi al Comic-Con del Klamath Community College. Proprio come Sonic 2 ha tratto elementi di storia dal gioco per Sega Genesis Sonic 3 & Knuckles, il prossimo film conterrà elementi da altri popolari videogiochi di Sonic.

"Il fatto è che Shadow sarà chiaramente presente nel franchise in futuro, non credo che sia una rivelazione dire che ci piacerebbe incorporare elementi da Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog, il suo gioco spin-off in solitaria", ha detto Miller.

Sonic Adventure 2 è uscito per la prima volta su Dreamcast nel 2001 e su Nintendo GameCube pochi mesi dopo. Nel gioco, Shadow si rivela essere una creazione genetica di Gerald Robotnik, il nonno di Ivo "Eggman" Robotnik. Mentre Shadow inizia il suo percorso come antagonista principale del gioco, gli eroi e i cattivi sono costretti a fare squadra, con Super Sonic e Super Shadow che salvano la Terra insieme. Shadow muore apparentemente alla fine del gioco, ma riapparirà nei giochi successivi, tra cui Shadow the Hedgehog del 2005.

Bisognerà anche vedere se Jim Carrey tornerà come Robotnik, dopo aver annunciato l'intenzione di ritirarsi dalle scene poco prima dell'uscita di Sonic 2.