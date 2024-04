Sonic 3: ecco 5 cose che vorremmo davvero vedere nel prossimo film

L'avevano praticamente annunciato con la post-credit del secondo capitolo, e ora Sonic 3 sta diventando sempre più realtà: abbiamo allora scelto cinque cose che vorremmo davvero vedere nel terzo film dedicato al riccio blu.

Partiamo ovviamente con uno scontro (anzi, più scontri) tra Sonic e Shadow, magari tra Sonic e Knuckles assieme contro quello che ci aspettiamo sarà il villain del terzo capitolo. Tra l'altro, quando uscirà Sonic 3 al cinema?

Mettiamo invece qualcosa che non vogliamo: troppo screentime per le vicende degli esseri umani, soprattutto se non sono connesse strettamente con quello che succede a Sonic e compagni, dato che è stato uno degli elementi davvero negativi del secondo capitolo. Ecco la nostra recensione di Sonic 2 il film.

Vorremmo poi qualche altro robot gigante, magari ancora più assurdo e grosso rispetto al film precedente, con tutta la combriccola di Sonic pronta a fare il possibile per distruggerlo.

Altri personaggi che ci aspettiamo appaiano sono Amy Rose e Rouge, con la prima più probabile delle due, anzi quasi certa visto che non si sa se Sonic 3 sarà l'ultimo film oppure no, quindi è il momento giusto per introdurla e darle lo spazio che si merita.

Ultima cosa che vorremmo è ovviamente tutto il Jim Carrey possibile e immaginabile, ancora più folle ed esagerato rispetto ai film precedenti.

E voi invece cosa vorreste nel prossimo film? Diteci la vostra nei commenti!

