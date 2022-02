Sonic 2, il primo villain teaser con Jim Carrey: ecco l'entusiasmante filmato

C'è grande attesa per la valanga di trailer che usciranno nella notte italiana in contemporanea con il Super Bowl. Fra i tanti anche Sonic 2, il secondo capitolo dedicato al corridore bluastro, che però già si mostra in questo primo curatissimo montaggio. Un teaser di quasi un minuto con protagonista Jim Carrey e il suo nuovo Robotnik.

A soli due anni dall’uscita del primo capitolo, adattamento dell’omonimo titolo SEGA che ha fatto la storia del panorama videoludico e più nello specifico dei run-platform, si guadagna già il suo secondo capitolo, Sonic. In linea con la prima pellicola e con il ritmo quasi cardiopatico dei videogiochi originali, un misto di azione e avventura dai tempi frenetici, questo secondo adattamento gioca forte (e gioca bene) sugli stessi ingredienti, che appaiono centrali in questo trailer quasi interamente dedicato al Robotnik di Jim Carrey.

La sua presenza era stata una dei dettagli che più aveva impreziosito la pellicola del 2020, nella quale Carrey aveva incanalato tutto il suo periodo di massimo splendore comico-schizofrenico d’Anni ’90 per convogliarlo in un progetto dalle grosse responsabilità: riuscire ad adattare in live-action il titolo SEGA. Che ci sia riuscito, ce lo dimostra questo secondo capitolo in arrivo, nella cui riconferma ha giocato molto l’interpretazione semplicemente folle di Jim Carrey nei panni del cattivo di sempre, il Dottor Ivo "Eggman" Robotnik. Ora, dopo un prima anteprima di Sonic 2 in attesa del Super Bowl, lo troviamo in questo trailer (in calce all’articolo) con un look completamente nuovo, molto più simile a quello dell’originale. E con una carica di follia anche maggiore, secondo quanto dichiarato tempo fa da Jeff Fowler.

Il regista si è così espresso: “Per quanto Jim fosse incredibile già nel primo film, sento che questa seconda versione di Robotnik gli stia permettendo di andare ancora oltre e attingere a tutte quelle cose che gli spettatori amano di Jim Carrey. Adora interpretare questo personaggio, si diverte così tanto a farlo, porta così tante idee ogni giorno sul set. È quasi completamente una sua creazione e penso che il pubblico si divertirà moltissimo. Come non riuscirci? I baffi sono fantastici. Si è letteralmente trasformato nell'Eggman che i fan conoscono dai giochi, ed è fantastico".

Persino i più scettici alla notizia di un adattamento in live-action del videogioco erano rimasti colpiti dal tour-de-force interpretativo di Carrey. E il suo coinvolgimento, per la seconda volta, in un ruolo che si preannuncia ancor più iconico, potrebbe diventare uno dei punti chiave per un secondo successo di quest'avventura frenetica. Oltre ovviamente ai fantastici effetti speciali, a un buon grado d’azione e ai ritmi serratissimi, che già ci tengono col fiato mozzato nel giro di soli 45 secondi. Fanno il loro ritorno gli interpreti e doppiatori Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rotwell, Adam Paly e Lee Majdoub, cui si aggiunge Idris Elba come new entry nel ruolo della nemesi rossastra di Knuckles nel trailer di Sonic 2. Voi cosa ne pensate del primo film? E dell’interpretazione di Jim Carrey? Ditecelo nei commenti!