Sonic 2, trailer in arrivo ai The Game Awards? L'indizio spunta sus Twitter

Le riprese di Sonic 2 sono già terminate e i fan che non vedono l'ora di scoprire qualcosa in più su questo film basato sull'iconico franchise videoludico. A quanto pare, per saperne di più, bisognerà pazientare solo fino al prossimo 9 dicembre quando, si svolgeranno i The Game Awards 2021.

Nel corso di questo evento legato al mondo dei videogames potrebbe infatti essere rilasciato un nuovo trailer di Sonic, sequel del film del 2020, diretto da Jeff Fowler e scritto da Pat Casey, Josh Miller e John Whittington. Il botta e risposta tra il riccio blu e il patron dei The Game Awards sembra infatti suggerire che durante la cerimonia di premiazione, ci saranno delle importanti novità.

Come potete vedere dai post riportati in calce alla notizia, l'account di Sonic the Hedgehog ha voluto contattare Keighley per chiedergli un invito per i The Game Awards. Il conduttore dell'evento sembra essere inizialmente poco propenso a concedergliene uno, visto che il curioso animale in grado superare la velocità del suono non lo segue sui social. L'uomo poi è costretto a cedere, riservando al riccio blu un invito per questo attesissimo evento.

Proprio nel corso dei The Game Awards è atteso anche l'annuncio per The Matrix Awakens, il nuovo videogioco dedicato al celebre franchise fantascientifico creato dalle sorelle Wachowski. Insomma, per quest'anno l'evento videoludico sarà ricchissimo di novità!