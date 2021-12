Sonic 2, il trailer arriva domani! L'annuncio nel nuovo poster ufficiale

Tempo di sequel anche per Sonic: il porcospino blu targato Sega è stato protagonista qualche tempo fa di una delle poche trasposizioni cinematografiche di un videogioco non massacrate da fan e critica, ma confermarsi con un secondo capitolo, si sa, è sempre l'impresa più difficile. Quando arriverà, dunque, il trailer di questo sequel?

Mentre Idris Elba parla della voce di Knuckles, promettendo di non darle un tono eccessivamente sexy, i fan attendono infatti con trepidazione l'arrivo del trailer che dovrebbe regalarci una prima occhiata a quanto vedremo nel nuovo film di Jeff Fowler, di ritorno dietro la macchina da presa dopo l'apprezzato lavoro svolto in occasione del primo capitolo.

Trailer che, stando a quanto annunciato in queste ore, non dovrebbe tardare molto ad arrivare: il nuovo poster ufficiale di Sonic 2 ha infatti confermato l'uscita del suddetto trailer per la giornata di domani, confermando quindi le voci che volevano il trailer del film con James Marsden in arrivo ai The Game Awards.

Nel poster vediamo il nostro protagonista nel bel mezzo di uno stunt che coinvolge anche Tails e il suo celebre aereo, il tutto mentre il Dr. Eggman di Jim Carrey insegue i nostri eroi. Cosa ve ne pare? Condividete pure con noi le vostre aspettative! Vediamo, intanto, chi darà la voce a Tails in questo sequel di Sonic.