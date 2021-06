Sonic 2, terminate ufficialmente le riprese alle Hawaii: ecco l'epica foto dal set

Il mese scorso Jeff Fowler aveva annunciato la fine delle riprese di Sonic The Hedgehog 2, ma quanto pare si riferiva solamente ai lavori di Vancouver. In queste ore, infatti, il regista è tornato sui social il termine della produzione nelle Hawaii.

Fowler ha dato la notizia condividendo in rete una suggestiva foto scattata al tramonto insieme alla troupe, la quale lascia presagire che, almeno sulla carta, il nuovo capitolo potrà vantare delle ambientazioni a dir poco mozzafiato.

Basato sulla celebre icona videoludica di Sega, il film, sequel della fortunata pellicola che ha incassato 320 milioni di dollari al botteghino globale prima di essere interrotta dalla pandemia, ha già una data di uscita fissata all'8 aprile 2022. Nel cast torneranno Ben Schwartz, Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Adam Pally e Natasha Rothwell, mentre tra le new entry segnaliamo Shemar Moore in un ruolo ancora sconosciuto.

In Sonic 2 vedremo inoltre in azione personaggi noti del franchise come Miles "Tails" Prower e Knuckles the Echidna, il primo dei quali ha già fatto la sua comparsa sul finale del primo film doppiato da Colleeen O'Shaughnessey, voce storica della volpe anche nei videogiochi. Tuttavia, non è stato confermato se O'Shaughnessey tornerà a doppiare il personaggio anche nel sequel.