Sonic 2 ha superato i 400 milioni di dollari nel mondo: vicinissimo al record di Warcraft!

Il film sequel Sonic - Il Film 2 ha ufficialmente superato i 400 milioni di dollari al box-office mondiale, come annunciato recentemente da Sega. Sebbene sia il film di videogiochi che ha incassato di più in assoluto al botteghino statunitense, gli mancano circa 40 milioni di dollari per ottenere lo stesso tipo di record anche a livello mondiale.

Per il momento, i 439 milioni di dollari di Warcraft al botteghino mondiale regnano ancora sovrani, ma non è un'impresa da poco che Sonic 2 sia ora a breve distanza da quel record.

Secondo i recenti dati di Box Office Mojo, Sonic 2 si trova a 401.842.518 dollari in termini di incassi mondiali. Sta ancora raccogliendo oltre 10.000 dollari in più di 100 cinema negli Stati Uniti, ma questi sono solo i numeri nazionali. A questo punto, Sonic 2 sta ottenendo i suoi incassi anche al di fuori degli Stati Uniti, e ci sono ancora mercati selezionati in cui non è ancora uscito in sala. L'annuncio di Sega che il film ha superato i 400 milioni di dollari in tutto il mondo, ad esempio, fa notare che l'adattamento cinematografico uscirà in Giappone il 19 agosto prossimo.

Ricordiamo che le edizioni home video di Sonic 2 saranno disponibili dal 9 agosto e arriveranno sul mercato con tantissimi contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo cortometraggio animato con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre, ci saranno anche scene eliminate ed estese, esilaranti blooper (le divertentissime papere), un dietro le quinte con il cast per conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione del film, una featurette dedicata all'interpretazione di Idris Elba nei panni di Knuckles, e ovviamente un'altra incentrata su Jim Carrey e il suo Robotnik.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Sonic 2.