Sonic 2, il successo continua: in arrivo una proiezione speciale a Cinecittà

Per festeggiare l'uscita delle edizioni home video di Sonic 2, già disponibili sul mercato, e per il lancio della nuova edizione 2 Film Collection in arrivo dal 17 ottobre, il film Paramount sbarcherà a Cinecittà con una proiezione speciale.

L'evento si terrà domenica 25 settembre alle 17:00 al Teatro 4 di Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv a Roma. La proiezione sarà gratuita per tutti gli ospiti del Parco, con precedenza ai possessori dell'abbonamento 2022 a Cinecittà World e fino ad esaurimento posti, ritirando il talloncino presso il Cinecittà Shop a partire dalle ore 11:00.

Il riccio blu più amato del mondo torna in Sonic 2 per una nuova e spettacolare avventura che, dopo il successo al botteghino con oltre 4 milioni di incasso, sarà possibile rivivere dal 17 ottobre grazie a Paramount Home Entertainment e Plaion Pictures all’interno della pregiata edizione 2 Film Collection contenente il primo e il secondo capitolo della saga in doppia Steelbook 4K UHD + Blu-ray. La 2 Film Collection, inoltre, è già disponibile in edizione standard DVD con activity book e sticker e in 4K UHD + Blu-ray con sticker.

Le edizioni home video di Sonic 2 sono ricche di sensazionali contenuti extra, tra cui un nuovissimo ed esclusivo cortometraggio animato con le voci di Ben Schwartz nei panni di Sonic e di Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails. Inoltre, i fan potranno dare un'occhiata alle scene eliminate ed estese, goditi esilaranti blooper (le divertentissime papere), e andare dietro le quinte con il cast per conoscere nuovi dettagli sulla realizzazione del film, scoprendo ad esempio come Idris Elba abbia sviluppato la voce di Knuckles, o come Jim Carrey si sia calato nel ruolo di Robotnik.

Per altri contenuti, guardate il divertente honest trailer di Sonic 2.