Sonic 2: Sonic e Tails rovinano un matrimonio nella nuova clip!

Sonic tornerà presto al cinema con un secondo film, e a pochi giorni dall'uscita la Paramount Pictures ha deciso di ingolosirci, pubblicando una nuova clip.

In queste immagini vediamo Sonic e Tails che rovinano un matrimonio, mentre provano a scappare da qualcuno, probabilmente Knuckles. I due, in ogni caso, non si ritrovano in mezzo a una celebrazione qualsiasi, ma rovinano le nozze di Rachel e Randall. Ma c'è di più, perché l'anello di Randall sembra essere uno di quelli di Sonic. Come esattamente sia caduto nelle mani dello sposo non è chiaro, ma da quel che vediamo Tom si vede costretto a rovinare il matrimonio prima che possano farlo Sonic e Tails.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 7 Aprile, e i primi commenti dei critici statunitensi su Sonic 2 sono già stato pubblicati. Il nuovo film dedicato al celebre personaggio, pur non avendo convinto tutti, sembra essere abbastanza soddisfacente, in grado di intrattenere persone di tutte le età. Come sappiamo, in Sonic 2 il protagonista, dopo essersi stabilito a Green Hills, si trova di fronte al ritorno del dottor Robotnik, che porta con sé un nuovo partner, Knuckles. I due sono alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic, insieme a Tails, decide allora di imbarcarsi in un viaggio alla ricerca di quest'ultimo, per evitare che finisca nelle mani dei nemici.

Voi andrete a vederlo?