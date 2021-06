Sonic 2, Shemar Moore nel cast del sequel: chi interpreterà?

Shemar Moore si è aggiunto al cast del sequel di Sonic della Paramount Pictures. L’annuncio è arrivato direttamente dall’attore che ha condiviso la notizia sul suo account Instagram in una foto con i co-protagonisti James Marsden, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.

Moore, noto per i suoi ruoli in SWAT e Criminal Minds, ha aggiunto nella descrizione: "Aaayyyeee!!! Amici, fan, bambine!!!! Questo ragazzo è entusiasta di far parte del cast di #SonicMovie2 insieme a @james_marsden @tikasumpter e @natasharothwell”.



Al momento il ruolo di Moore in Sonic 2 è top-secret, anche se negli ultimi mesi sono stati rivelati nuovi dettagli su Sonic 2 e una sinossi che recita:

Dopo essersi stabilito in quel di Green Hills, Sonic (Ben Scwartz) è pronto ad assaporare maggiore libertà, così Tom (James Marsden) e Maddie (Tika Sumpter) decidono di lasciarlo a casa da solo quando andranno in vacanza. Ma non appena i due andranno via, Dr. Robotnik (Jim Carrey) farà ritorno, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, e andrà alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di ergere e distruggere intere civiltà. Sonic farà squadra con la sua personale spalla, Tails, e insieme partiranno per un viaggio con l'intento di trovare la gemma prima che possa cadere nelle mani sbagliate.

Jim Carrey si è recentemente reso protagonista di un bel gesto regalando un'auto ad un operatore di Sonic. Scritto da Pat Casey e Josh Miller e diretto da Jeff Fowler, Sonic 2 uscirà nelle sale americane l'8 aprile 2022. Non perdetevi la nostra recensione del primo capitolo di Sonic - Il film.