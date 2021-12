Sonic 2, il Robotnik di Jim Carrey 'sarà ancora più folle': ecco perché

Il fandom è andato completamente in visibilio dopo l'uscita del primo trailer di Sonic 2, secondo capitolo del live-action dedicato al personaggio del videogioco cult di prodotto da Sega. E sul cattivo di sempre della saga, Robotnik, è tornato a parlare il regista, spiegando come Jim Carrey stia preparando una performance sopra le righe.

È uscito da pochi giorni il primo trailer di Sonic 2, capitolo che riporterà il corridore bluastro sui grandi schermi dopo l'ardita scommessa del primo film. L’internet ne è stato rapito, con i fan che hanno passato in rassegna il filmato raccogliendo tutti gli easter egg in Sonic 2 e i riferimenti a tutte le maccaniche che hanno reso quello di Sega un videogioco di tale successo.

Fra i tanti aspetti che hanno mandato il pubblico in visibilio, c'è l’assurdo scenario sexy di Knuckles, che ha visto il regista Jeff Fowler esprimere la sua sorpresa per quante persone si sono trovate attratte in modo preoccupante dal personaggio, soprattutto perché doppiato dai toni sciropposi dell'infinitamente carismatico Idris Elba. O forse proprio grazie a questo.

Uno dei momenti salienti del primo film però, è stato il Robotnik di Jim Carrey, una svolta maniacale che ha visto l'attore incanalare il suo periodo di massimo splendore degli anni '90 per offrire una performance che si è avvicinata a far dimenticare tutto il resto visto su schermo. Il cattivo sembra ora tornato, in questo secondo capitolo, in una forma molto più accurata rispetto al gioco, con Fowler che ha parlato a Collider di come la star stia preparando una performance ben oltre l’assurdo.

Jeff Fowler si è così espresso: “Per quanto Jim fosse incredibile già nel primo film, sento che questa seconda versione di Robotnik gli stia permettendo di andare ancora oltre e attingere a tutte quelle cose che gli spettatori amano di Jim Carrey. Adora interpretare questo personaggio, si diverte così tanto a farlo, porta così tante idee ogni giorno sul set. È quasi completamente una sua creazione e penso che il pubblico si divertirà moltissimo. Come non farlo? I baffi sono fantastici. Si è letteralmente trasformato nell'Eggman che i fan conoscono dai giochi, ed è fantastico".

Anche quelli che non erano esattamente entusiasti di un adattamento in live-action del videogioco sono rimasti colpiti dal tour-de-force interpretativo di Carrey. E il suo coinvolgimento, per la seconda volta, in un ruolo che si preannuncia ancor più, potrebbe diventare uno dei punti chiave di vendita per quest'avventura frenetica. Che sembra ben posizionata per intaccare notevolmente il botteghino di aprile 2022, quando il film uscirà nelle sale. Voi cosa ne pensate del primo film? E dell’interpretazione di Jim Carrey? Siete fra quelli che avrebbero fatto a meno dello spin-off? Ditecelo nei commenti!