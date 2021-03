Sonic 2: le riprese sono iniziate, svelato il logo del sequel!

Con un annuncio ufficiale, la Paramount ha comunicato l'inizio della produzione del sequel di Sonic - Il Film, pellicola rivelatasi a sorpresa un grande successo di pubblico ed uscita ad inizio 2020, proprio a qualche settimana dall'arrivo della pandemia globale che avrebbe paralizzato ogni altra uscita successiva nelle sale. Ecco il logo del film!

Con il nuovo logo ufficiale arriva anche il titolo, pare, definitivo del sequel che non sarà come sperato dai fan né Gotta Go Faster né It's Not Easy Being Blue, ma più semplicemente Sonic the Hedgehog 2 (il quale sarà un po' più complicato da tradurre per l'Italia dato che il primo film era stato reticolato Sonic - Il Film). La pellicola è entrata ufficialmente in produzione e il primo giorno di riprese si è già svolto.

Sapevamo già dalla fine del primo capitolo che Tails sarebbe stato parte importante del secondo film, e questo perché la scena post-credit era tutta dedicata al suo arrivo sulla Terra passando direttamente da uno degli Anelli. Non sappiamo però ancora che ruolo avrà all'interno della narrazione né se visiteremo altri mondi oltre al nostro, ma è estremamente probabile. Nessun annuncio neanche sul doppiatore ufficiale di Tails.

Nel cast della pellicola tornano i principali interprete del precedente film, quindi Ben Schwartz come voce di Sonic, Jim Carrey nel ruolo del malvagio Dr. Robotnik, James Marsden ancora nei panni di Tom Wachowski e Tika Sumpter in quelli di Maddie Wachowski. Più chiaramente le new entry che verranno annunciate a brevissimo. Alla regia di Sonic the Hedgehog 2 ci sarà ancora Jeff Fowler, che ha condiviso l'immagine che vedete in calce.

Recentemente è uscito il rumor che voleva Jason Momoa come doppiatore di Knuckles, altro famoso personaggio della saga videoludica SEGA.