Sonic 2, il regista sogna un film crossover con Smash Bros!

Il regista di Sonic e Sonic 2, Jeff Fowler, ha dichiarato che gli piacerebbe realizzare crossover con Smash Bros, dopo il grande successo del sequel del film basato sul celebre personaggio dei videogame. Intervistato da Comicbook, Fowler ha confessato il desiderio di girare un film 'battle royale' nello stile di Super Smash Bros.

Tuttavia lo stesso regista appare scettico sulla reale fattibilità dell'operazione, visto che Nintendo possiede l'IP di Super Smash Bros.

Sonic e Mario insieme? Un'idea che in ogni caso stuzzica la fantasia di Fowler. Nel frattempo sul nostro sito potete recuperare la recensione di Sonic 2.



"Niente mi renderebbe più felice che gettare tutti i personaggi in una 'battle royale' e fare una cosa grossa con Smash Bros. Ciò richiederebbe probabilmente un po' di lavoro con gli avvocati prima che si possa concretizzare. Tutti morirebbero dalla voglia di portare Mario e Sonic sul ring, giusto? È semplicemente un classico".



I cosiddetti 'cinematic universe' sono diventati un'abitudine nel cinema moderno, tanto che Sonic the Hedgehog entrerà in Paramount+ con una serie spin-off su Knuckles. Jeff Fowler ha confermato un terzo film di Sonic in lavorazione e come per i precedenti due capitoli, anche questo si discosterà dalla trama dei videogiochi originali.



Il cast di Sonic 2 comprende Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, James Marsden, Tika Sumpter e Idris Elba, con Ben Schwartz che presta la voce a Sonic.