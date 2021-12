Sonic 2, il regista sulla reazione dei fan alla voce sexy di Idris Elba: 'è esilarante'

Il trailer di Sonic 2 è stato diffuso online durante i The Game Awards con i fan che sono stati entusiasti di vedere Sonic collaborare con Tails e il ritorno del Dr. Robotnik di Jim Carrey. Ma una delle cose che ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico è stata la voce di Idris Elba al doppiaggio di Knuckles.

L’amato personaggio è apparso alla fine del trailer mentre combatteva con il protagonista, i fan sono letteralmente impazziti per la voce sexy di Elba che è diventato un argomento di discussione su Twitter. ComicBook.com ha intervistato il regista Jeff Fowler chiedendogli quel è stata la sua reazione al trend di Sexy Knuckles, non era certo qualcosa che aveva previsto quando è uscito il trailer.



"Oh mio Dio. Ci sono alcune cose che non puoi prevedere", ha detto Fowler. "Lo amo così tanto, e mia moglie lo adora così tanto. La scorsa notte, mi ha letteralmente passato il suo telefono per farmi vedere cosa stava succedendo. È esilarante, meraviglioso e perfetto. Quindi sì, nessuno poteva aspettarsi che la voce di Elba sarebbe diventata un trend topic, ma sono molto contento che lo sia."



Ecco la sinossi del film: Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è desideroso di dimostrare di avere le carte in regola per essere un vero eroe. La sua prova arriva quando il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con il suo aiutante, Tails, e insieme intraprendono un viaggio intorno al mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.



Nonostante Elba avesse promesso in un'intervista precedente che non avrebbe dato una voce sexy al suo personaggio, le cose sono andate proprio così, per la gioia dei fan. Il film arriverà al cinema il 31 marzo 2022, Maurizio Merluzzo sarà la voce italiana di Knuckles.