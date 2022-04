Sonic 2 da record: è il miglior esordio di sempre per un film tratto dai videogame

Sonic the Hedgehog 2 della Paramount è destinato a battere il record del miglior weekend di apertura di sempre per gli adattamenti cinematografici dei videogiochi stabilito dal primo capitolo della saga, uscito nel 2020.

Con un venerdì - giorno d'apertura - da $26,5 milioni di dollari da 4.234 sale, il film incasserà la bellezza di $67 milioni di dollari nell'intero week-end, superando di quasi dieci milioni il precedente record da $58 milioni del primo Sonic - che aveva incassato un totale di $319 milioni in tutto il mondo prima che la pandemia interrompesse la sua corsa nelle sale. Sonic 2 dovrebbe superare quel traguardo, poiché le famiglie e gli spettatori hanno acclamato il film con una A su CinemaScore e una valutazione del 98% su Rotten Tomatoes (in confronto al punteggio della critica, pari al 68%).

Anche se non sapremo i numeri ufficiali fino a domenica sera/lunedì mattina, questo risultato dovrebbe essere piuttosto incoraggiante tanto per gli studi cinematografici quanto per i cinema, dato che Sonic 2 è il primo film per famiglie ad uscire in sala dai tempi di Sing 2, arrivato nel periodo natalizio, dato che Red della Pixar come sappiamo ha debuttato in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney Plus.

Nel frattempo, Morbius di Sony/Marvel ha subito un forte calo del 74% dalla sua apertura di $39 milioni lo scorso fine settimana, tra recensioni negative e una tiepida accoglienza del pubblico, e ha guadagnato solo $2,9 milioni nel suo secondo venerdì per una stima di $10 milioni nel secondo fine settimana. Ambulance di Michael Bay dovrebbe chiudere il podio con $8 milioni.

Per altri approfondimenti scoprite se Sonic 2 ha delle scene post credit.