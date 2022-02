Sonic 2, pubblicata una nuova clip dal film: ecco Knuckles e Sonic!

Dopo aver visto i nuovi poster di Sonic 2 e il set ufficiale LEGO ispirato alla pellicola, arriva finalmente un nuovo spot, che ci fa dare uno sguardo più da vicino al nuovo film con Jim Carrey. Lo troverete in fondo all'articolo.

Nella pellicola in arrivo l'8 Aprile, come vediamo anche nello spot, ci sarà anche Knuckles, interpretato da Idris Elba. Nell'anteprima vediamo anche il compagno di Sonic, Tails e il dottor Robotnik. Mentre Tails aveva fatto un'apparizione nello scorso film, sarà la prima volta che vedremo il personaggio di Knuckles sul grande schermo, dove farà coppia con il dottor Robotnik alla ricerca di uno smeraldo potentissimo. Ben Schwartz, l'attore che doppia Sonic ha parlato di Idris Elba, che darà la sua voce a Knuckles.

"Questo è quello che dirò, abbiamo Colleen O'Shaughnessey, che nel videogioco ha fatto Tails, e interpreta Tails e Idris Elba come Knuckles, sono entrambi incredibili e [i personaggi] hanno un aspetto fantastico", ha detto Schwartz a Comic Book. "Jim Carrey è assurdo qui. Ci sono guest star incredibili. Natasha Rothwell, che è una potenza da un punto di vista comico, Adam Pally, che ha lavorato con [il co-protagonista di Afterparty] Sam [Richardson] e che ha già collaborato con me in precedenza, è presente e incredibilmente divertente qui." Adesso non vediamo l'ora di vedere il risultato di questa grandiosa collaborazione al cinema.