Sonic 2, ci sono anche Tails e Knuckles nei nuovi poster ufficiali del film!

Dopo il teaser trailer di Sonic the Hedgehog 2 pubblicato qualche giorno fa durante il Super Bowl 2022, Paramount Pictures ha pubblicato adesso i nuovi poster ufficiale del sequel dell'adattamento cinematografico campione d'incassi.

Le locandine, che come al solito potete ammirare nel post in calce all'articolo, presentano i tre personaggi animati chiave del film, vale a dire il protagonista Sonic, la sua amica Tails e Kuckles, il nuovo arrivato nella serie di film live-action che in lingua originale sarà doppiato da Idris Elba.

In questo film, dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma non appena se ne saranno andati, il Dr. Robotnik di Jim Carrey torna all'attacco: affiancato questa da un nuovo partner, Knuckles, è il cattivo è alla ricerca di uno smeraldo che si dice abbia il potere di costruire e distruggere intere civiltà.

Ricordiamo che nei giorni scorsi, per spingere ulteriormente la pubblicità di questo nuovo episodio della saga, la Paramount ha ufficialmente annunciato Sonic 3, già in lavorazione prima ancora dell'uscita del secondo capitolo della serie; inoltre, a proposito di serie, il franchise si espanderà anche con uno show tv live-action con protagonista Knuckles, anche questo attualmente in sviluppo. Tuttavia le date d'uscita di Sonic 3 e della serie di Knuckles non sono state ancora rivelate, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.