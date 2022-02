Sonic 2: i protagonisti ritornano nel teaser del Super Bowl 2022

Abbiamo recentemente visto il villain teaser di Sonic 2 con Jim Carrey, ma tutti attendono più contenuti, in particolare da questa notte del Super Bowl. Sembra che i fan siano stati accontentati, perché nel corso dell'evento la Paramount Pictures ha pubblicato uno spot che vede come protagonisti i personaggi del film.

Nella clip, in cui vediamo anche Tails e Knuckles che sarà doppiato da Idris Elba, c'è qualche piccola anticipazione. C'è da dire che il video è piuttosto breve, ma bisogna considerare che il trailer ufficiale di Sonic 2 era già stato presentato a Dicembre nel corso dei The Game Awards 2021. Il film, tratto dai giochi della SEGA, cita la celebre multinazionale giapponese anche in questo spot, intitolato "big game".

Nel teaser in questione scopriamo subito che Knuckles seguirà un po' quello che è stato il percorso dei videogiochi, dove inizialmente era stato presentato come antagonista di Sonic. Il villain, con il tempo, è però diventato amico del protagonista, passando da cattivo a eroe. Probabilmente ciò che vedremo anche nel film.

Dopo le anticipazioni pubblicate nelle scorse giornate e questo spot, arrivato nel corso dell'importantissimo evento, ci aspettiamo sicuramente molta azione. Ora tutti si chiedono: avremo nuovi contenuti prima dell'uscita di Sonic - Il Film 2, prevista per il 7 Aprile? Chissà, intanto possiamo goderci questo teaser.