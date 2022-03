Sonic 2: il protagonista incontra Knuckles in una nuova clip

Ad Aprile 2022 arriva Sonic 2, che raggiungerà le sale di tutta Italia a partire dal 7. Alte le aspettative dei fan, soprattutto perché il cast di Sonic ha promesso un gran sequel, di gran lunga superiore rispetto al primo film. Come sappiamo in questa pellicola verrà introdotto Knuckles, che ci è stato presentato in una nuova clip.

Nel video in questione Sonic incontra il Dottor Robotnik, interpretato da Jim Carrey, che nel primo capitolo non aveva fatto una bella fine. Tuttavia appena il tempo di riconoscerlo che il supercattivo ci introduce Knuckles. Quest'ultimo arriva da dietro le spalle di Robotnik e dà un pugno così potente a Sonic, che l'eroe si schianta e buca un muro. Sicuramente una prova del fatto che il nuovo nemico non sarà un rivale semplice per Sonic.

La Paramount, che ha già confermato una serie di spin-off sul nuovo personaggio, ha dunque finalmente introdotto uno dei protagonisti preferiti dai fan. Knuckles è un'echidna, animale che assomiglia molto a un riccio, e serie di giochi è il guardiano del Master Emerald, il cui nome deriva dalle punte che ha sulle mani. Nel film Knuckles sarà doppiato da Idris Elba.

Adesso non ci resta che attendere dieci giorni per vedere Sonic 2 di Jeff Fowler, che ha anche diretto il capitolo precedente, mentre la Paramount dà il via libera a un terzo capitolo.