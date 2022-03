Sonic 2, pronti allo scontro nel nuovo poster del film: ci sono anche Knuckles e Tails!

Un nuovo poster promozionale di Sonic 2 è stato diffuso da Paramount Pictures, e questa volta vediamo tutti i giocatori principali in campo assieme al riccio blu.

Continuano ad arrivarci poster, trailer e spot di Sonic 2, l'atteso secondo capitolo cinematografico delle avventure del velocissimo riccio blu dei videogiochi.

I personaggi ispirati alla saga videoludica targata SEGA si scontreranno infatti in un'epica battaglia stando alle premesse del film, e nel poster che potete trovare anche in calce alla notizia noterete due schieramenti, quello dei villain a.k.a. il Dr. Robotnik di Jim Carrey e Knuckles l'Echidna interpretato da Idris Elba; e quello del nostro protagonista (Ben Schwartz), che sarà aiutato dal fidato Tails (Colleen O'Shaughnessey).

Non sappiamo se Knuckles e Sonic rimarranno avversari per tutta la durata della pellicola, ma di certo partiranno come tali, considerate le informazioni che abbiamo finora (e il titolo giapponese di Sonic 2).

Sonic 2 arriverà ad aprile nelle sale di tutto il mondo, e nel cast vedremo anche i ritorno di James Marsden, Tika Sumpter Natasha Rothwell, Adam Pally e Lee Majdoub. La pellicola sarà nuovamente diretta da Jeff Fowler su una sceneggiatura di Pat Casey, Josh Miller e John Whittington.

E voi, quanto hype avete per Sonic 2? Fateci sapere nei commenti.