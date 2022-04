Sonic 2, i produttori ai fan dopo il ritiro di Jim Carrey: 'Nessun recast di Robotnik'

Qualche giorno fa, Jim Carrey ha espresso il desiderio di ritirarsi dal mondo della recitazione, affermando di aver già dato abbastanza al mondo di Hollywood e che avrebbe cambiato idea solamente nel caso in cui avesse ricevuto una sceneggiatura straordinaria. Oggi, i produttori di Sonic 2 hanno assicurato che Robotnik non sarà soggetto a recast.

Nonostante le parole di Carrey, i produttori del franchise sembrano abbastanza fiduciosi che l'attore tornerà anche per un eventuale Sonic 3 e che nel caso non dovesse tornare, il personaggio di Robotnik non verrà affidato a un altro interprete. Nel corso del red carpet del secondo film del franchise, in arrivo oggi nelle sale italiane, Neal H. Moritz e Toby Ascher hanno dichiarato ai microfoni di IGN:

"Jim Carrey è un membro della famiglia Sonic e avrà sempre un posto in questi film e show televisivi finché vorrà passare da queste parti... Amiamo Jim ed è davvero speciale, e quello che fa con Robotnik è incredibile, finché vorrà rimanere con noi lo ameremo". "Ho la sensazione che lui ami Robotnik così tanto che non credo sarà in grado di abbandonarlo".

Ricordiamo che la Paramount ha già annunciato Sonic 3 e una serie televisiva incentrata su Knuckles, il personaggio doppiato da Idris Elba nella versione originale. Ovviamente al momento non abbiamo informazioni sulla possibile trama del terzo film, e nemmeno di come sarà strutturata la serie tv dedicata al personaggio di Knuckles doppiato da Idris Elba, ma sembra che gli studios abbiano grandi piani per gli adattamenti dei popolari videogiochi sul riccio blu e i suoi compagni d'avventura.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Sonic 2, che nella situazione attuale potrebbe contenere l'ultima interpretazione sullo schermo di Jim Carrey (anche se un film di Ace Ventura diretto da Christopher Nolan potrebbe fargli cambiare idea!).