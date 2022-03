Sonic 2, il nuovo poster ufficiale omaggia il The Batman di Matt Reeves!

Tra rivali, si sa, ci si teme e ci si rispetta, soprattutto quando si hanno target diversi e non si corre il rischio d'intralciarsi a vicenda al box-office: ecco, dunque, che mentre si attende l'uscita di Sonic 2 il prossimo 7 aprile, Paramount non perde l'occasione di omaggiare una delle più attese release della concorrenza.

Il prossimo 4 marzo sarà infatti il momento dell'uscita di The Batman, l'attesissimo film di Matt Reeves che vedrà l'esordio di Robert Pattinson nei panni del giustiziere mascherato di Gotham: dopo aver rilasciato i nuovi poster ufficiali di Sonic 2, dunque, la produzione ha pensato bene di concederci un piccolo extra per parodiare uno dei simboli più riconoscibili dell'eroe già interpretato da Christian Bale e Ben Affleck.

Nel nuovo poster di Sonic 2, dunque, vediamo il nostro porcospino blu preferito stagliarsi sullo sfondo di un cielo notturno e pronto a rispondere al richiamo di un inedito... Sonic-segnale, evidente richiamo a quello, ben più famoso, con cui il nostro Bruce Wayne viene convocato in caso di necessità. Purtroppo per Sonic, l'universo DC ha già a disposizione un velocista: che sia il momento di una sfida all'ultimo chilometro con Flash? Potrebbe essere un'idea! Supereroi a parte, comunque, il regista ha promesso un bel po' di easter-egg sui videogiochi in Sonic 2.