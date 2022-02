Sonic 2: il poster nasconde un easter egg da uno dei livelli più difficili del videogame

Dopo le varie anticipazioni mostrate finora, sembra che i segreti attorno a Sonic 2 non siano ancora terminati. Infatti, nell'ultimo poster ufficiale della pellicola con Ben Schwartz sembrerebbe sia stato nascosto un riferimento a uno dei livelli più difficili mai affrontati dai giocatori nel videogame prodotto da SEGA. Scopritelo dopo il salto!

Stiamo parlando dello sfondo stesso del poster che vediamo dietro i personaggi rappresentati: in entrambi i lati della locandina ufficiale di Sonic 2 infatti vediamo dei pilastri colorati di blu e rosso nei quali sono rappresentati dei disegni tra cui dei volti di uccelli molto simili a quelli che possiamo trovare nella Labyrinth Zone, che incontriamo nel quarto livello di Sonic The Hedgehog di Sega Genesis. Si tratta di uno dei livelli più difficili del videogioco dovuto alla sua ambientazione subacquea. Mentre Sonic può saltare e correre sottacqua è terribilmente lento quando è sommerso e può rischiare di rimanere senza fiato a meno che il giocatore non sia abile a guidarlo verso le diverse bolle d'aria presenti sul percorso.

Simili circostanze si ripresentano in più giochi di Sonic, come la Chemical Plant Zone in Sonic The Hedgehog 2 e la Hydrocity Zone in Sonic The Hedgehog 3. Staremo a vedere nella pellicola cosa verrà adattato fedelmente da queste avventure.

Come abbiamo visto anche nel trailer di Sonic 2 mostrato al Super Bowl, nel cast tornano tutti i personaggi che avevamo già amato nel primo capitolo, ovvero Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rotwell, Adam Paly e Lee Majdoub, così come fa ritorno il Robotnik di Jim Carrey nel suo look classico.

Sonic 2 arriverà nelle sale americane dall'8 aprile, mentre in quelle italiane dovrebbe approdare già dal giorno prima. E voi, siete pronti a partire a velocità supersonica per una nuova avventura? Nell'attesa su queste pagine potete leggere la recensione di Sonic Il Film.