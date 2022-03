Sonic 2, ecco il nuovo poster del film: ci sono anche Tails e Knuckles!

La Paramount Pictures non si ferma più: dopo i character poster di Sonic 2, infatti, ha pubblicato una nuova locandina per promuovere l'uscita del film, prevista per il 7 Aprile. Nell'immagine, che troverete in fondo all'articolo, vediamo Sonic, Tails e Knuckles, con i primi due che sfuggono dai missili di Dr. Robotnik.

Dolby, che ha pubblicato il bellissimo poster, ha accompagnato con una didascalia l'immagine, sfidando tutti i fan: "Facciamo un gioco chiamato 'quanto velocemente riuscite a ottenere i biglietti di Sonic al Dolby Cinema?'. I biglietti sono in vendita adesso." Dunque si tratta di una locandina rilasciata essenzialmente per promuovere la messa in vendita dei ticket, portando, si spera, il maggior numero possibile di fan in sala.

Nel trailer di Sonic 2, arrivato qualche giorno fa, abbiamo potuto dare un'occhiata ad alcune immagini di un film a cui sembra non mancare nulla, tra azione e divertimento. Come sappiamo, in questa pellicola seguiremo Sonic e Tails che cercano di trovare uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà prima che i villain, Robotnik e Knuckles, ci mettano su le mani. Questa trama, dunque, non solo fa tornare un cattivo già noto ai fan, ma introduce un altro personaggio amatissimo, l'affascinante Knuckles, che sarà doppiato da Idris Elba, e che vediamo anche nel nuovo poster.

Cosa ne pensate di questa nuova locandina? Fatecelo sapere nei commenti!