Sonic 2, perché gli incassi sono maggiori degli altri film tratti da videogiochi?

Il rapporto tra cinema e videogiochi è sempre stato piuttosto burrascoso: la storia della Settima Arte è piena zeppa di casi di adattamenti massacrati da critica e box-office, dall'action al picchiaduro, fino ad arrivare all'horror e quant'altro. Qual è, dunque, la formula segreta che Paramount sembra aver indovinato con Sonic 2?

Il film di Ben Schwartz sta in effetti riuscendo nell'impresa di bissare il clamoroso successo ottenuto dal primo capitolo della saga, infrangendo il record d'incassi per un adattamento di un videogioco fissato proprio dal film uscito nel 2020. Ma cosa rende Sonic diverso dalle altre incursioni dei videogiochi nel mondo del grande schermo?

Per capirlo ci tocca far riferimento al film che deteneva il record precedente all'uscita di Sonic, vale a dire Detective Pikachu: entrambi i film condividono infatti una peculiarità, vale a dire quella di attingere a piene mani dall'immaginario di riferimento (personaggi, abilità, riferimenti di ogni genere), costruendo però intorno a ciò una storia a sé stante e valida dal punto di vista cinematografico, aspetto mai centrato dalla gran parte delle operazioni di questo tipo (pensiamo ai vari Tomb Raider, Mortal Kombat, Prince of Persia e così via).

L'assoluta fedeltà alla storia, dunque, non sembra essere un elemento di fondamentale importanza per i fan (almeno laddove, e in ciò Sonic ha avuto sicuramente vita facile, la storia non fosse il fulcro del gioco, come accade ad esempio in Uncharted): ciò che conta è cogliere lo spirito del franchise, trasponendolo, quello sì, nella maniera più fedele e rispettosa possibile, attirando nuovi fan e strizzando l'occhio agli storici appassionati.

Cosa ne pensate? Credete sia effettivamente questo il motivo del successo del film con Jim Carrey? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Sonic 2.