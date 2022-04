Sonic 2 da oggi al cinema in Italia: 5 curiosità da conoscere prima di entrare in sala!

Dopo la pubblicazione della nuova clip di Sonic 2 con Idris Elba, il nuovo film live-action dedicato al famoso porcospino dei videogame SEGA arriva da oggi nelle sale cinematografiche italiane.

Per prepararvi alla visione, vi proponiamo 5 curiosità su Sonic 2 da conosce prime di entrare in sala! Come al solito, le trovate qui sotto:

Passione videogame : Il titolo di lavorazione del film è stato "Emerald Hill", una citazione al primo livello di Sonic the Hedgehog 2 (1992). La caffetteria del film invece è chiamata 'Mean Bean', da quella del videogame 'Mean Bean Machine' (1993).

: Il titolo di lavorazione del film è stato "Emerald Hill", una citazione al primo livello di Sonic the Hedgehog 2 (1992). La caffetteria del film invece è chiamata 'Mean Bean', da quella del videogame 'Mean Bean Machine' (1993). Quello è Aquaman? : il ruolo di doppiatore di Knuckles era stato offerto a Jason Momoa, che dopo averlo accettato ha dovuto rifiutare a causa di conflitti di programma con Aquaman e il regno perduto causati dai vari slittamenti dovuti alla pandemia. Momoa è stato comunque preso in considerazione per un ruolo in Sonic 3, nel quale dovrebbe interpretare il clone di Sonic, Shadow.

: il ruolo di doppiatore di Knuckles era stato offerto a Jason Momoa, che dopo averlo accettato ha dovuto rifiutare a causa di conflitti di programma con Aquaman e il regno perduto causati dai vari slittamenti dovuti alla pandemia. Momoa è stato comunque preso in considerazione per un ruolo in Sonic 3, nel quale dovrebbe interpretare il clone di Sonic, Shadow. Tutte le voci di Idris Elba : Sonic 2 è il quarto ruolo di doppiatore di Idris Elba, dopo Zootropolis (2016), Il libro della giungla (2016) e Alla ricerca di Dory (2016), Tutti e tre i precedenti lungometraggi erano targati Disney, cosa che fa di Sonic il suo primo ruolo da doppiatore non Disney e il secondo in un film live-action.

: Sonic 2 è il quarto ruolo di doppiatore di Idris Elba, dopo Zootropolis (2016), Il libro della giungla (2016) e Alla ricerca di Dory (2016), Tutti e tre i precedenti lungometraggi erano targati Disney, cosa che fa di Sonic il suo primo ruolo da doppiatore non Disney e il secondo in un film live-action. Sonic ama Tom Cruise : quando Sonic viene lasciato a casa da solo, nell'uscita dalla porta cita 'la mossa' di Tom Cruise in Risky Business (1983).

: quando Sonic viene lasciato a casa da solo, nell'uscita dalla porta cita 'la mossa' di Tom Cruise in Risky Business (1983). Passione videogame, parte 2: alcune delle ambientazioni dei livelli classici dei videogame di Sonic a 16 bit fanno da sfondo agli eventi del film, come Mushroom Hill, Splash Hill Zone e addirittura Labyrinth Zone, uno dei livelli più famosi del gioco originale: nella scena in cui viene citato quel livello, si possono effettivamente sentire alcuni effetti sonori utilizzati dal gioco.

Ricordiamo che Jim Carrey ha annunciato il ritiro e che Sonic 2 potrebbe essere il suo ultimo ruolo a Hollywood. Ma l'attore in queste ore ha scherzato sul fatto che sarebbe disposto a realizzare un nuovo film di Ace Ventura diretto da Christopher Nolan.