Sonic 2: avete notato tutti gli easter egg presenti nel film?

Arrivato al cinema da pochi giorni, Sonic 2 è un successo al box-office, dove domina davanti a film come Ambulance e Morbius. Il sequel dedicato al celebre riccio blu si è confermato come un prodotto di qualità, adatto sia ai fan dell'ultimo minuto, sia ai fedelissimi. Proprio per questi ultimi sarà interessante notare la presenza di tanti easter egg!

Come sappiamo, il personaggio dei videogiochi SEGA ha una grande mitologia da cui poter attingere, dunque i creativi che hanno lavorato al film in questo senso hanno avuto l'imbarazzo della scelta. Certo, com'è naturale, alcuni di questi easter egg sono più visibili, mentre altri sono più nascosti, ma noi ci siamo impegnati per trovarli tutti. Scopriteli con noi nel video che troverete in cima all'articolo!

Ovviamente, se ancora non avete visto il film, vi avvisiamo: il video è pieno di spoiler, dunque se dovete ancora andare al cinema, vi consigliamo di tornare indietro.

I primi easter egg e riferimenti arrivano già nella scena di apertura del film, dove Sonic sventa la rapina a un portavalori. In questa scena ci sono dei riferimenti a Sonic Adventure soprattutto per la task governativa presente, la G.U.N. i tombini che esplodono e l'acqua che invade la città. Inoltre sull'elicottero che attraversa il cielo si legge la scritta "SA2", ovvero "Sonic Adventure 2".

Scoprite tutti gli altri nel video in cima all'articolo. Intanto vi raccontiamo le scene post-credit di Sonic 2!