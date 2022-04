Sonic 2 nasconde scene post-credit segrete? Scoprite il vero, clamoroso finale del film

Sonic 2 è al cinema in Italia da questa settimana, e come sempre accade in questi casi molti spettatori prima di entrare in sala potrebbero chiedersi: il nuovo film di Sonic nasconde delle scene post-credit?

La risposta a questa domanda è ... si, Sonic the Hedgehog 2 ha una scena post-credit. Come era già stato per il primo film, dunque, gli spettatori farebbero bene a rimanere seduti una volta finito il film, dato che nel giro di pochi secondi sullo schermo sarà proiettata una scena segreta che farà sicuramente felici i fan del franchise di videogame SEGA. Se non temete gli spoiler, ve la raccontiamo qui sotto.

La scena dopo i titoli di coda di Sonic 2 è ambientata dopo la battaglia finale con Robotnik, e mostra i soldati in cerca del corpo del villain interpretato da Jim Carrey. Ad un certo punto il comandante Walters (Tom Butler) viene informato dai suoi uomini del ritrovamento di alcuni vecchi documenti, documenti che fanno riferimento ad un misterioso centro di ricerche che cela il più pericoloso segreto nella storia degli Stati Uniti: il Progetto Shadow.

Il riferimento, che i fan coglieranno al volo, è diretto a Shadow the Hedgehog, una versione 'dark' del riccio di SEGA introdotta per la prima volta nel 2001 in "Sonic Adventure 2": creato dal professor Gerald Robotnik (ovvero il nonno del personaggio di Jim Carrey) a partire dal sangue dell'alieno Black Doom, nei videogame Shadow esordisce come cattivo di Sonic per poi trasformarsi in un suo alleato.

E' chiaro dunque chi sarà il villain (o uno dei villain) nel già annunciato ufficialmente Sonic 3: siete contenti di questa rivelazione nella scena post-credit di Sonic 2? Ditecelo nei commenti.