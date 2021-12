Sonic 2, Maurizio Merluzzo voce italiana di Knuckles: 'Un'emozione unica'

È stato diffuso quest'oggi il primo trailer di Sonic 2, l'atteso sequel del live-action Paramount del celebre videogioco targato Sega. E assieme agli attori in carne ed ossa, abbiamo visto e udito anche i doppiatori del film, sia i già noti, che i nuovi, tra i quali figurano anche Idris Elba e... Maurizio Merluzzo.

Sapevamo già, infatti, che nella versione in lingua originale di Sonic 2 sarebbe stato Idris Elba il doppiatore di Knuckles, ma era ancora da scoprire chi gli avrebbe prestato la voce in italiano. Con l'arrivo del primo video promozionale, tuttavia, ecco spuntare una voce familiare...

"Esattamente 10 anni fa, nel 2011, vennero a Milano, direttamente dal Giappone, 2 delegati della SEGA, nota casa videoludica del Sol Levante.

Vennero in vacanza? No, vennero per scegliere ogni singola voce che avrebbero avuto tutti i personaggi della saga di Sonic per ogni gioco a venire. Così dopo un provino fatto con l'emozione a mille, vuoi per la presenza della delegazione giapponese, vuoi perché erano i miei primi anni a leggìo e, soprattutto, vuoi perché stavo provinando uno dei miei personaggi preferiti di sempre, venni scelto come voce di Knuckles!" racconta Maurizio Merluzzo nel suo ultimo post di facebook, dove si è detto estasiato di aver potuto avere l'opportunità di riprendere il ruolo.

"Inutile dire quanto fossi felice di questa cosa, di quanto fossi emozionato di poter essere la sua voce!Quindi, da 10 anni, la mia voce accompagna Knuckles in tutti i videogiochi in cui spiccica parola! (Anche in Super Smash Bros dove dice giusto due frasi!)Oggi è uscito il Trailer di "Sonic 2" che sarà al cinema l'anno prossimo, e devo dire che anche se soltanto per una frase ritornare nei suoi panni, stavolta sul grande schermo, è stata un'emozione unica! Poi oh, in cuffia avevo Idris Elba, mica pizza e fichi!".

Sonic 2 (e Knuckles con la voce di Maurizio Merluzzo) arriveranno ad aprile 2022 sugli schermi italiani.