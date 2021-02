Sonic 2, ecco titolo e logo ufficiale del sequel diretto da Jeff Fowler

Dopo le recenti dichiarazioni di Ben Schwartz, doppiatore originale del personaggio, Paramount Pictures ha pubblicato oggi tramite le pagine social della compagnia il titolo e il logo ufficiale dell'attesissimo sequel di Sonic - Il Film, che arriverà nelle sale il prossimo anno sempre diretto da Jeff Fowler.

Come potete vedere nell'annuncio in calce, il film si intitolerà ufficialmente Sonic: The Hedgehog 2 e uscirà nelle sale americane l'8 aprile del 2022. Particolarità del logo è però proprio il 2, che mostra proprio all'estremità della base le iconiche due code di Tails, il compagno dalle sembianze di una volpe del protagonista porcospino.



Sapevamo già dalla fine del primo capitolo che Tails sarebbe stato parte importante del secondo film, e questo perché la scena post-credit era tutta dedicata al suo arrivo sulla Terra passando direttamente da uno degli Anelli. Non sappiamo però ancora che ruolo avrà all'interno della narrazione né se visiteremo altri mondi oltre al nostro, ma è estremamente probabile. Nessun annuncio neanche sul doppiatore ufficiale di Tails.



Recentemente è uscito il rumor che voleva Jason Momoa come doppiatore di Knuckles, altro famoso personaggio della saga videoludica SEGA.



Fateci sapere come sempre cosa ne pensate commentando la notizia dell'arrivo di Sonic 2 nell'apposita sezione in calce.