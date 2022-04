Sonic 2, Jim Carrey: 'Volevo che il pubblico vedesse il Robotnik dei videogame'

Questa settimana arriverà nelle sale Sonic - Il Film 2, mentre la campagna marketing attorno al film è arrivata al suo culmine. Quindi, Jim Carrey ha avuto modo di parlare ampiamente del personaggio di Robotnik, che a differenza del primo film in questo sequel vedremo finalmente nella sua versione classica, per quanto riguarda look e costumi.

Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, l'attore ha rivelato che riteneva essenziale per il pubblico "connettersi con quel Robotnik che le persone erano abituate a vedere nel loro videogioco", un desiderio che includeva rendere il personaggio un po' più rotondo.

Purtroppo, guardare la star di Hollywood che si dimena in una tuta di forma ovale (a forma d'uovo) non sarebbe mai potuto accadere, e si dice che le tute senza volto siano state bocciate prima ancora di raggiungere la fase di ideazione. "Poteva accadere", ha continuato Carrey, ma anche se questo dovesse essere il caso, magari in un ulteriore sequel di Sonic, potrebbe non essere lo stesso attore a prendere 100 chili finti in più.

Come noto, pochi giorni fa, Carrey ha annunciato il ritiro da Hollywood. Tuttavia, ha aggiunto che se uno script eccezionale dovesse arrivargli sulla scrivania, potrebbe prenderlo in considerazione.

Carrey aveva quindi concluso: "Mi piace molto la mia nuova vita tranquilla e mi piace molto dipingere su tela e amo il percorso spirituale che sto seguendo. Mi sento come - e questo è qualcosa che nessuna celebrità dopo di me dirà mai, fino alla fine dei tempi - mi sento come se ne avessi abbastanza. Ho fatto abbastanza, e ne ho abbastanza".

In attesa che la pellicola action arrivi nelle sale, giovedì prossimo, potete già leggere la nostra recensione di Sonic 2.