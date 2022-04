Sonic 2, Jim Carrey: 'Il Dr. Robotnik potrebbe essere fortunato questa volta'

Sonic 2 è al cinema, dove ha riportato sui nostri schermi i protagonisti dei celebri videogiochi. Tra questi c'è il cattivo interpretato da Jim Carrey, Dr. Robotnik. Nel corso di una recente intervista con l'attore, i giornalisti bambini di Yahoo Entertainment Lyla e Luna hanno detto a Carrey che il suo personaggio "non vincerà mai".

L'interprete di Dr. Robotnik, però, non sembra aver preso bene questo commento, dicendosi in disaccordo. "Non contateci. Ho dei piani malvagi che non sarete neanche in grado di concepire nella vostra piccola mente umana. Potrei essere fortunato questa volta. Potrebbe inciampare. Provate a immaginare cosa succederebbe se [Sonic] inciampasse andando così veloce" ha risposto Carrey.

L'attore ha sempre avuto grande passione per questo personaggio, e il suo commento sicuramente lo dimostra ancora una volta. Ai tempi, quando fu scelto per il ruolo, in molti si dissero scettici, ma Carrey ha dimostrato di essere in grado di abbracciarlo completamente, e adesso, di fronte a un suo annunciato addio alla recitazione, la Paramount ha deciso di non scegliere un nuovo attore per interpretare Robotnik. Una decisione sicuramente comprensibile.

Ora non vi resta che andare al cinema a vedere Sonic 2, per scoprire se finalmente Robotnik riuscirà a sconfiggere il riccio blu.