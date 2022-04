Sonic 2, abbiamo intervistato... Sonic, Tails e Knuckles! Letteralmente!

Se il primo capitolo dell'adattamento live-action dedicato a Sonic, il noto corridore del videogioco SEGA, ci aveva incuriosito, il secondo ci ha convinto ancor di più. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i vari membri del cast, ma stavolta ci siamo trovati faccia a faccia con i protagonisti animati. Un'intervista così non l'avete mai vista.

A soli due anni dall’uscita del primo capitolo, si è guadagnato già un sequel l’adattamento dell’omonimo titolo SEGA che ha fatto la storia del panorama videoludico e più nello specifico dei run-platform. Uscito in Italia due giorni fa, il 7 aprile, Sonic 2 si è già conquistato un buon successo di critica e soprattutto di pubblico, che ne ha lodato la capacità di recuperare gli elementi del primo film per spingere ulteriormente sul binario dell’action. In linea con il ritmo quasi cardiopatico dei videogiochi originali, un misto di azione e avventura dai tempi frenetici, questo secondo adattamento gioca forte (e gioca bene) sugli stessi ingredienti.

Proprio di questa promessa di grande intrattenimento, ci ha parlato la produzione per bocca dei protagonisti animati, da Sonic a Tails a Knuckles. Avete capito bene, proprio loro in carne e ossa: o almeno, in forma animata. Trovate l’intera clip in cima all’articolo, ma ecco qualche anticipazione da Sonic in persona sulle differenze di questo nuovo capitolo rispetto al precedente: “È più spettacolare ed è migliore, in ogni senso. C’è più azione, più avventura. Knuckles interpreta un guerriero Echidna mandato a uccidermi a ogni costo. E siamo molto diversi”.

Di fatto, il personaggio ha anticipato l’intenzione di girare altri sequel, nel caso in cui questo raggiunga il successo sperato, anche se la battuta potrebbe suonare leggermente ironica: “Salvare il mondo è una cosa incredibile, che ti capita una volta nella vita. O forse due. Magari anche una terza volta se la seconda la guardano un po’ di persone”. Nel film, ovviamente, anche Jim Carrey nuovamente nei panni del Dottor Ivo "Eggman" Robotnik, che qui sfoggia un look completamente nuovo nel trailer di Sonic 2 a lui dedicato.

Sulla sua interpretazione, il regista Jeff Fowler si è così espresso: “Per quanto Jim fosse incredibile già nel primo film, sento che questa seconda versione di Robotnik gli stia permettendo di andare ancora oltre e attingere a tutte quelle cose che gli spettatori amano di Jim Carrey. Adora interpretare questo personaggio, si diverte così tanto a farlo, porta così tante idee ogni giorno sul set. È quasi completamente una sua creazione e penso che il pubblico si divertirà moltissimo. Come non riuscirci? I baffi sono fantastici. Si è letteralmente trasformato nell'Eggman che i fan conoscono dai giochi, ed è fantastico". Considerando che potrebbe essere uno dei suoi ultimi ruoli, forse è il caso di correre a vederlo. Trovate qui la nostra recensione di Sonic 2.