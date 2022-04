Megalopolis, Christian Bale sostituirà Oscar Isaac nel kolossal di Francis Ford Coppola?

Stando a quanto si ripromette Francis Ford Coppola, notoriamente uno dei più grandi registi statunitensi Megalopolis dovrebbe diventare il suo film testamentario, dopo aver atteso 40 anni per girarlo. Un'epopea di cui si parlerà per generazioni e che potrebbe aver scovato il suo nuovo protagonista dopo l'abbandono di Oscar Isaac.

Lo sceneggiato di Megalopolis ha una storia enorme dietro di sé, ormai quarantennale. Francis Ford Coppola, cineasta di proporzioni mitologiche dietro Il Padrino e Apocalypse Now, lo scrisse negli Anni ’80 per poi metterlo momentaneamente in naftalina. Agli inizi del 2000 era pronto a girarlo, ma una terribile concomitanza storica rese il tema impresentabile agli occhi del mondo, cosa che lo costrinse ad abbandonare il progetto. Ora è tornato più sicuro che mai, deciso a realizzare quello che considera il suo film testamentario e potenzialmente uno dei più grandi kolossal che abbia mai girato.



Il film di Coppola avrebbe dovuto contare inizialmente su Oscar Isaac, attualmente sugli schermi di Disney Plus con i nuovi episodi di Moon Knight, prima che l’attore abbandonasse prematuramente Megalopolis. Ora si è alla ricerca di un nuovo protagonista – oltre a tutto il resto del foltissimo cast – e la scelta potrebbe ricadere su Christian Bale. A farlo sapere un attore veterano che già collaborò con Coppola sul set di Apocalypse Now e che è attualmente impegnato con Bale in The Pale Blue Eye: Robert Duvall. Sull’attore, finito di recente in una assurda bufera social riguardante Christian Bale, Duvall ha detto a The Gate: “Christian Bale è un giovane attore meraviglioso. E, in effetti, penso che Coppola lo abbia avvicinato per interpretare il ruolo principale nel suo nuovo grande film".



Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale e non c’è nulla di certo, ma è difficile credere che uno come Robert Duvall possa esprimersi sulla scia dell’entusiasmo senza alcuna base solida. Se così fosse, Bale andrebbe a interpretare il protagonista del film, un architetto visionario chiamato a ricostruire sotto forma di utopia una New York City del futuro devastata da una catastrofe. L’evento che bloccò la produzione nel 2001, infatti, fu il crollo delle Torri Gemelle. Megalopolis si costituisce insomma come rifacimento moderno del classico di Fritz Lang, Metropolis, e sta valutando nei casting attori del calibro di Forest Whitaker, Cate Blanchett, Zendaya, Jon Voight, Michelle Pfeiffer, James Caan e Jessica Lange.



Sul progetto, Francis Ford Coppola dichiarò al momento dell’annuncio: “Ho intenzione di riprendere questa mia vecchia ambizione. Si tratterà di un film epico su gande scala. È insolito, sarà una grossa produzione con un cast numeroso. Utilizzerà tutti gli anni in cui ho provato a fare film con stili e generi diversi, per culminare in quella che penso sia la mia voce e la mia aspirazione. Non appartiene al mainstream che viene prodotto oggi, ma intendo, desidero e in effetti sono incoraggiato a iniziare la produzione quest'anno. Me lo immagino come un film di cui si parlerà di generazione in generazione per i prossimi decenni". Quali le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!