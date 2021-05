Sonic 2, l'incredibile gesto di Jim Carrey: ha regalato un'auto nuova ad un operatore!

Lo scorso marzo sono iniziate le riprese del sequel di Sonic - Il film, e Jim Carrey non potrebbe esserne più entusiasta. Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, l'attore ha organizzato una speciale lotteria per ringraziare i membri della troupe per il duro lavoro che stanno svolgendo a Vancouver.

Il premio in palio era un Chevy Blazer RS nuovo di zecca, SUV il cui prezzo normalmente si aggira intorno ai 40 mila dollari e che ora è entrato in possesso di uno degli operatori del film. Questo generoso gesto non fa che confermare lo stato d'animo di Carrey, al settimo cielo fin dal successo del primo capitolo uscito l'anno scorso, come rivelato in precedenza dal protagonista James Marsen.

"È un gruppo di bellissime persone ed è stato bello vedere Jim Carrey tornare a divertirsi," aveva dichiarato l'attore. "Penso che sia stato il suo secondo più grande weekend di apertura di tutta la sua carriera. Sono rimasto piuttosto sbalordito da quella statistica. Aveva un grande sorriso stampato sulla faccia e abbracciava tutti. È stato un momento davvero bello."

Vi ricordiamo che il film si intitolerà ufficialmente Sonic: The Hedgehog 2 (almeno in originale) e uscirà nei cinema americani l'8 aprile del 2022. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sonic - Il film.